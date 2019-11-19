Рязанцы собрали две тонны шишек и желудей

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Фото: Pixabay.com
Рязанские школьники и сотрудники лесничеств собрали две тонны шишек и желудей. Это делали в рамках кампании «Сохраним лес»,
Свыше восьми с половиной тысяч участников акции посадили более 495 тысяч сеянцев и саженцев. Кроме того, на территории всех лесничеств области собрали около 600 мешков бытового мусора.
В ведомстве уточнили, что с каждым годом к акциям по восстановлению леса привлекают большее количество добровольцев.
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