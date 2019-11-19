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Фото: Pixabay.com
Рязанкам предложили привести матерей на обследование в ОКБ. Горожанок накануне Дня матери проверят на рак и сердечно-сосудистые заболевания, сообщили в региональном минздраве.
«Мы не случайно приглашаем взрослых дочерей с мамами. Наша акция „С любовью к маме“ — еще один повод напомнить женщинам, как важно регулярно посещать врача», — отметила заведующая городской поликлиникой ОКБ Диана Прошлякова.
В ОКБ проведут комплексное обследование. Оно включает мазок на а-типичные клетки, осмотр молочной железы, обследование в Центре здоровья, измерение артериального давления, а также анализ крови на глюкозу и холестерин.
Записаться можно по телефону: +
Акцию устроят в городской поликлинике ОКБ в пятницу, 22 ноября, с 10:00 до 13:00.
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