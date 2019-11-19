Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:34, 19 ноября 2019 213
 0    0

Рязанец украл у подруги швейную машинку

Рязанец украл у подруги швейную машинку

Фото: Pixabay.com

Рязанец украл у подруги швейную машинку и телефон. В момент преступления мужчина находился под административным надзором, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Горожанина признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК и части 2 статьи 314 УК и приговорили к трем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в три года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
29 минут назад
Советы и правила. Рязанцам рассказали, как хранить летнюю резину

Советы и правила. Рязанцам рассказали, как хранить летнюю резину

Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:22, 5 ноября 2019 5 863
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 35
14:23, 8 ноября 2019 4 215
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 4 210
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
8:09, 10 ноября 2019 2 274
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
11:28, 11 ноября 2019 2 458
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 13
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум