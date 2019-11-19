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Фото: Pixabay.com
Рязанец украл у подруги швейную машинку и телефон. В момент преступления мужчина находился под административным надзором,
Горожанина признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК и части 2 статьи 314 УК и приговорили к трем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в три года.
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Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.