Рязанец отправился в колонию строгого режима за кражу велосипеда

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Рязанец отправился в тюрьму за кражу велосипеда. Об этом сообщил
Известно, что ранее мужчину уже судили за подобные преступления.
В марте рецидивист угнал велосипед, оставленный около кафе. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК.
Мужчину признали виновным и приговорили к годовому заключению в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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