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Фото: Pixabay.com
Рязанец едва не убил бывшую жену из-за вечерних свиданий. Об этом
Бывшие супруги живут в одной квартире вместе с ребенком. 48-летняя рязанка после развода начала ходить на свидания.
«Мужчине это не нравилось и, употребив спиртное, он решил высказать свое недовольство, — пояснили в пресс-службе. — Рязанка ответила, что она ни с кем не связана брачными узами и его претензии теперь уже не принимаются во внимание».
Бывшие супруги начали ссориться, мужчина взял нож стал угрожать. Дочь попыталась успокоить родителей.
На 52-летнего рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.
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