Рязанцы представят область на всероссийском чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России»

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Команда «СантехЦентр» в составе Алексея Назарова и Василия Карцева представят Рязань на всероссийском чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России».
В первом этапе, который пройдет 21 ноября в школе №47, сантехники проведут мастер-класс для учеников седьмого класса.
Для подростков приготовили программу «Естественная циркуляция системы отопления». Им покажут и предложат самим смонтировать систему.
В рамках чемпионата профмастерства конкурсанты должны познакомить школьников с основами профессии «слесарь-сантехник», показать ее востребованность и престиж.
После завершения второго этапа на
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