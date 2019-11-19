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9:45, 19 ноября 2019 347
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Рязанцев пригласили на выставку художницы из ЮАР

Рязанцев пригласили на выставку художницы из ЮАР

Рязанцев пригласили на выставку художницы из ЮАР Йоханны Дезире Мкхонза. Открытие состоится во вторник, 19 ноября, в 18:00 в «Фотодоме».

Экспозиция «A Happening» включает около 20 работ, которые сделаны во время пребывания художницы в Рязани и на родине, в Кейптауне.

«Впервые я побывала в России в 2017 году и с тех пор возвращаюсь сюда каждый год. Прошлую осень я провела со своими рязанскими друзьями в селе Контстантинове. Однажды, выбравшись погулять по Рязани, мы зашли в „Фотодом“, где я увидела потрясающие фотоработы», — рассказала автор.

Она добавила, что до приезда в Рязани она занималась творчеством около двух месяцев.

Выставка открыта до 5 декабря в музейно-выставочном центре «Фотодом» (Почтовая, дом №58, второй этаж) с 10:00 до 19:00 кроме воскресенья, вход свободный.


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