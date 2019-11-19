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Рязанцев пригласили на выставку художницы из ЮАР Йоханны Дезире Мкхонза. Открытие состоится во вторник, 19 ноября, в 18:00 в «Фотодоме».
Экспозиция «A Happening» включает около 20 работ, которые сделаны во время пребывания художницы в Рязани и на родине, в Кейптауне.
«Впервые я побывала в России в 2017 году и с тех пор возвращаюсь сюда каждый год. Прошлую осень я провела со своими рязанскими друзьями в селе Контстантинове. Однажды, выбравшись погулять по Рязани, мы зашли в „Фотодом“, где я увидела потрясающие фотоработы», — рассказала автор.
Она добавила, что до приезда в Рязани она занималась творчеством около двух месяцев.
Выставка открыта до 5 декабря в музейно-выставочном центре «Фотодом» (Почтовая, дом №58, второй этаж) с 10:00 до 19:00 кроме воскресенья, вход свободный.
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