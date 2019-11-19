«Рязаньэнерго» подключил к электросетям новый комплекс БСМП и ФАП в Ряжском районе

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Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» присоединили к электрическим сетям новое здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Петрово Ряжского района. Учреждению предоставили 14,9 кВт мощности, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что новый ФАП должен заработать в этом году. Его укомплектуют современным медицинским оборудованием, подготовят к работе смотровой и процедурный кабинеты, палату дневного пребывания, помещение для хранения лекарств, хозблок и котельную. Первичную медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать более тысячи жителей села Петрово.
«В селе Архангельское Милославского района в этом году также предполагается открытие ФАПа, сейчас идет его строительство. Со своей стороны сотрудники „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ готовы выполнить мероприятия по технологическому присоединению медицинского объекта к существующим электрическим сетям филиала 0,4 кВ. Заявленная мощность также 14,9 кВт», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в этом году энергетики подключили к электросетям новый комплекс БСМП в Рязани.
«Учитывая важность объекта для жителей города и области, сотрудники „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ выполнили план организационных и технических мероприятий досрочно. Объем присоединенной мощности составил более 3 000 кВт. Предполагается, что самая крупная в регионе современная больница, в которой будут оказывать как неотложную, так и плановую помощь, примет первых пациентов в декабре», — отметили энергетики.
До конца года специалисты «Рязаньэнерго» готовы выполнить мероприятия по обеспечению электроснабжением еще десяти заявленных ФАПов в Александро-Невском, Кораблинском, Шацком, Скопинском, Пителинском, Сараевском, Шиловском, Рязанском, Михайловском и Сасовком районах.
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