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11:17, 19 ноября 2019 299

«Рязаньэнерго» подключил к электросетям новый комплекс БСМП и ФАП в Ряжском районе 1

«Рязаньэнерго» подключил к электросетям новый комплекс БСМП и ФАП в Ряжском районе

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» присоединили к электрическим сетям новое здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Петрово Ряжского района. Учреждению предоставили 14,9 кВт мощности, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что новый ФАП должен заработать в этом году. Его укомплектуют современным медицинским оборудованием, подготовят к работе смотровой и процедурный кабинеты, палату дневного пребывания, помещение для хранения лекарств, хозблок и котельную. Первичную медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать более тысячи жителей села Петрово.

«В селе Архангельское Милославского района в этом году также предполагается открытие ФАПа, сейчас идет его строительство. Со своей стороны сотрудники „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ готовы выполнить мероприятия по технологическому присоединению медицинского объекта к существующим электрическим сетям филиала 0,4 кВ. Заявленная мощность также 14,9 кВт», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этом году энергетики подключили к электросетям новый комплекс БСМП в Рязани.

«Учитывая важность объекта для жителей города и области, сотрудники „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ выполнили план организационных и технических мероприятий досрочно. Объем присоединенной мощности составил более 3 000 кВт. Предполагается, что самая крупная в регионе современная больница, в которой будут оказывать как неотложную, так и плановую помощь, примет первых пациентов в декабре», — отметили энергетики.

До конца года специалисты «Рязаньэнерго» готовы выполнить мероприятия по обеспечению электроснабжением еще десяти заявленных ФАПов в Александро-Невском, Кораблинском, Шацком, Скопинском, Пителинском, Сараевском, Шиловском, Рязанском, Михайловском и Сасовком районах.


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