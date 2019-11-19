«Ростелеком» запустил новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Ростелеком» запускает новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз» для абонентов-участников программы «Бонус». В игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких, сообщили в компании.
Для участия в игре нужно авторизоваться на
Чем больше точных попаданий, тем больше шансов выиграть суперпризы: электронные подарочные сертификаты номиналом 10 тысяч рублей на любые покупки в М. Видео и номиналом 30 тысяч рублей на шопинг в OZON.ru. Суперпризы разыгрываются каждую неделю.
Всего «Ростелеком» приготовил более 400 тысяч ценных призов от платформы впечатлений Wink и сервиса «Ростелеком Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «ЛитРес», AllTime.RU, Skyeng, SUNLIGHT и NetPrint.
Онлайн-игра стартовала 18 ноября 2019 года и завершится 31 января 2020 года. Принять участие в игре могут как уже подключенные, так и новые клиенты компании. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные бонусы для старта в игре.
Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Целься в приз» доступны на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России начали тестировать марихуану в медицинских целях
|
cледующая новость →Около Рязанского кремля закрыли кальянную
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.