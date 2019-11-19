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17:04, 19 ноября 2019 315
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«Ростелеком» запустил новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз»

«Ростелеком» запустил новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз»

«Ростелеком» запускает новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз» для абонентов-участников программы «Бонус». В игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких, сообщили в компании.

Для участия в игре нужно авторизоваться на сайте, получить снежки за бонусы и как можно чаще бросать их в хлопушки-игрушки на новогодней онлайн-елке — в них спрятаны призы.

Чем больше точных попаданий, тем больше шансов выиграть суперпризы: электронные подарочные сертификаты номиналом 10 тысяч рублей на любые покупки в М. Видео и номиналом 30 тысяч рублей на шопинг в OZON.ru. Суперпризы разыгрываются каждую неделю.

Всего «Ростелеком» приготовил более 400 тысяч ценных призов от платформы впечатлений Wink и сервиса «Ростелеком Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «ЛитРес», AllTime.RU, Skyeng, SUNLIGHT и NetPrint.

Онлайн-игра стартовала 18 ноября 2019 года и завершится 31 января 2020 года. Принять участие в игре могут как уже подключенные, так и новые клиенты компании. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные бонусы для старта в игре.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Целься в приз» доступны на сайте. Подробная информация о программе лояльности доступна на сайте в разделе «Программа Бонус».


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