«Рельеф-Центр» украсит Рязань в рамках проекта «Новогодняя столица-2020»

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В центре Рязани появятся необычные новогодние фотолокации. Подарок от официального партнера проекта «Новогодняя столица-2020» компании «Рельеф-Центр» — большие светодиодные конструкции в виде елочных шаров диаметром пять метров — установят на улице Почтовой, на площади Победы у МКЦ и на Московском шоссе перед новым зданием ЗАГСа.
Елочные шары уже изготавливают по специальному заказу. Увидеть арт-объекты можно будет 1 декабря, а включение иллюминации состоится в день запуска проекта «Новогодняя столица», 7 декабря.
Церемония, участниками которой станут главные персонажи Нового года 2020 в Рязани — Рязанский Почтальон, Баба Рязанская, Забава Путятишна, Добрыня Никитич и Рязанский Косопуз — пройдет на площади Ленина.
В день открытия «Новогодней столицы-2020» в Рязани стартует конкурс от компании «Рельеф-Центр». Чтобы получить подарок от официального партнера проекта, нужно будет сделать фото с новогодними шарами, поделиться им в социальных сетях с хэштегами #Рязань #НовогодняяСтолица #Рельефцентр. Победителей конкурса определят 15 января 2020 года.
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