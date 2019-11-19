Около Рязанского кремля закрыли кальянную

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В доме №3 по улице Соборной закрыли кальянную за нарушения. Об этом сообщил
Специалисты провели расследование в отношении ИП «Лиферов Д.Р.» и установили, что из вытяжной системы кальянной, которая располагалась в подвале жилого дома, выброс воздуха происходил ниже потолка квартир первого этажа.
В отношении предпринимателя возбудили дело в об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности.
Железнодорожный районный суд признал владельца заведения виновным и приостановил деятельность на 30 суток.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Ростелеком» запустил новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз»
|
cледующая новость →На Борковском карьере зафиксировали массовую гибель чаек
Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.