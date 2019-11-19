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Фото: Pixabay.com
Обязательный ЕГЭ по истории запланировали ввести в нескольких регионах в 2022 году. Об этом во вторник, 19 ноября, заявила министр просвещения Ольга Васильева, передает
Министр уточнила, что этот пилотный проект устроят по аналогии с экзаменом по иностранному языку, который должны будут сдавать выпускники нескольких регионов.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.