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11:58, 19 ноября 2019 346
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На семи рязанских улицах отключили холодную воду

На семи рязанских улицах отключили холодную воду

Утром во вторник, 19 ноября, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 13:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Сенная, дома 8, 10, 10 корпус 3;
  • улица Кольцова, дом 14-а.

К 16:00 воду дадут на улицах Мирной (частный сектор) и Покровской (частный сектор).

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Трудовая, дом 7;
  • улица Загородная, дом 18.

Кроме того после окончания работ воду дадут в доме 10/7 по улице Энгельса.


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