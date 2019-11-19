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Утром во вторник, 19 ноября, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 13:00 воды не будет по следующим адресам:
К 16:00 воду дадут на улицах Мирной (частный сектор) и Покровской (частный сектор).
До 17:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того после окончания работ воду дадут в доме 10/7 по улице Энгельса.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.