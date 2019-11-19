За неделю в Рязани подешевели печенье и капуста

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Фото: Pixabay.com
С 12 по 18 ноября в Рязани подешевели печенье (на 2,2%) и свежая капуста (на 1,8%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
За неделю также снизились цены на охлажденных и мороженых кур (на 1,5%) и рис (на 1%).
Значительно подорожали свежие помидоры (на 8,6%). Незначительно увеличилась цена на гречневую крупу, репчатый лук, мороженую неразделанную рыбу, свежие огурцы, яблоки, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, картофель и карамель.
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