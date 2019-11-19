Любимов подписал соглашение с «Яндексом»

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор по развитию бизнеса «Яндекс» в России Алексей Федотов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил
Соглашение о сотрудничестве в сфере организации дорожного движения на территории региона подписали в рамках «Транспортной недели — 2019».
Как отметил Любимов, соглашение направлено на «совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения».
«В наших ближайших планах — развитие проекта Электронного путевого листа на территории Рязанской области, это высокотехнологичное решение призвано помочь перевозчикам снизить затраты на организацию предрейсовых осмотров и одновременно дать госорганам эффективный современный механизм для контроля, — прокомментировал подписание Алексей Федотов.
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