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11:29, 19 ноября 2019 288
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Любимов поддержал создание нового памятника воинам Великой Отечественной в скопинском селе

Любимов поддержал создание нового памятника воинам Великой Отечественной в скопинском селе

Николай Любимов поддержал создание нового памятника воинам Великой Отечественной войны в скопинском селе Лопатино. Рязанский губернатор осмотрел старый монумент после жалоб жителей, сообщил сайт регионального правительства.

Памятник установили более 40 лет назад. Как отметили на сайте органа власти, за это время он «практически пришел в негодность».

Впонедельник, 19 ноября, Николай Любимов поручил главе района Александру Бокову найти денег на памятник. Губернатор посоветовал привлекать внебюджетные средства и использовать возможности финансирования в рамках муниципальных и региональных программ.


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