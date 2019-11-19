Любимов поддержал создание нового памятника воинам Великой Отечественной в скопинском селе

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Николай Любимов поддержал создание нового памятника воинам Великой Отечественной войны в скопинском селе Лопатино. Рязанский губернатор осмотрел старый монумент после жалоб жителей,
Памятник установили более 40 лет назад. Как отметили на сайте органа власти, за это время он «практически пришел в негодность».
Впонедельник, 19 ноября, Николай Любимов поручил главе района Александру Бокову найти денег на памятник. Губернатор посоветовал привлекать внебюджетные средства и использовать возможности финансирования в рамках муниципальных и региональных программ.
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