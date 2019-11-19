RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Комбинаты благоустройства в Воронеже увеличат штат сотрудников в преддверии зимы. Об этом
Новую коммунальную технику закупили для вывоза снега и уборки тротуаров. В штат ищут водителей, дворников и грузчиков.
Как
Отмечается, что в этом году снег будут убирать 330 единиц техники.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКадомчанина осудили за попытку задавить оленя
|
cледующая новость →В Пензенской области «Лада» провалилась под землю, двое погибли
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.