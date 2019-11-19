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Фото: Pixabay.com
Кадомчанина осудили за попытку задавить оленя. Об этом
Мужчина ехал на машине и у села Чермные заметил пятнистого оленя. Он сбил животное и попытался переехать его. Другой водитель остановил злоумышленника.
Олень получил травмы, но выжил.
Отмечается, что житель Кадома хотел убить животное ради мяса.
Мужчину признали виновным по пункту «г» части 1 статьи 258 УК («Незаконная охота с применением механического транспортного средства») и приговорили к четырем месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.
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