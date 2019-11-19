Forbes назвал лучших российских работодателей

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Российский Forbes составил рейтинг лучших работодателей России. Список опубликван на
Лидерами рейтинга стали «Норильский никель», «Полюс» и Газпромбанк.
В топ-10 попали компания «Яндекс» (4-е место), Polymetal International (5-е место), банки ВТБ (6-е место), занимающееся добычей алмазов предприятие «АЛРОСА» (7-е место), Сбербанк (8-е место), а также «Газпром» (9-е место) и НОВАТЭК (10-е место).
Всего в списке оказались 50 компаний.
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