Еще в четырех рязанских школах появятся электронные проходные. Об этом RZN.info рассказал гендиректор компании «ПИК Спокойствие Родителей» Никита Морозов.

Электронные проходные планируется установить в школах №№3, 51, 35 и 69. По словам Морозова, в школах №3 и 51 уже прошли родительские собрания.

«На данный момент там идет сбор общественного мнения. 35-ая и 69-ая школы пока находятся в стадии рассмотрения, в принципе, технической возможности и проработки проекта, — сказал Морозов. — Вполне вероятно, что во всех школах Рязани будут установлены турникеты, в которых есть на то техническая возможность и реальная необходимость».

Он также рассказал, что в школе, оснащенной электронной проходной, установлена отождествленная с системой контроля управления доступом система видеонаблюдения, направленная на проходную: «В момент прохода каждого из учеников или сотрудников по своей карте делается небольшой видеоролик, который присутствует на серверах систем, тогда в любой момент времени мы можем найти проход любого ученика по отчету по его карте и посмотреть, кто прошел».

Напомним, ранее при запуске электронной проходной в школе №55 перед входом выстроилась большая очередь .

Гендиректор компании «ПИК Спокойствие Родителей» пояснил, что очередь возникла из-за нескольких причин.

«Во-первых, это был первый день запуска системы и, разумеется, дети маленькие, они не привыкли, не знают вообще, что делать. Там были наши специалисты, администрация школы. Все им [детям] активно помогали. Получалось не у всех и не с первого раза. Некоторые забыли карты — это тоже вполне естественно. Ну и просто ребенок приходит в школу, а у него новая какая-то преграда, которую нужно преодолеть, конечно, он не за секунду сообразит, что ему нужно делать, — отметил Морозов. — Кроме того, там не была открыта вторая входная дверь и поэтому образовалась очередь. На самом деле, причиной стали родители, которые хотели пройти вместе со своими первоклассниками в школу: они вставали прямо перед турникетом на проходе. Пока им объясняли, что нужно отойти, остальные не могли попасть в школу».