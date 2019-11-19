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10:47, 19 ноября 2019 508
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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Утром во вторник, 19 ноября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, днем на территории области и Рязани местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров.

Жителей региона призвали быть осторожными.


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