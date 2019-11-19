Директора рязанской фирмы осудили за мошенничество

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Директора рязанской фирмы, занимающейся поставками кирпича, осудили за мошенничество. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.
Известно, что в августе 2018 года потерпевший заключил с предпринимателем договор на поставку кирпича для строительства дома и перевел на счет организации 52 600 рублей.
Однако материалы заказчику так и не привезли. При этом на расчетном счете предприятия указанной суммы не оказалось, а его директор не отвечал на звонки и не реагировал на требования вернуть деньги или привезти товар.
После этого обвиняемый якобы перечислил потерпевшему всю сумму и предоставил платежное поручение. Но в результате денег мужчина так и не получил — банковская операция не была совершена.
В отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК. Он не признал свою вину, но во время следствия все же вернул заказчику 52 600 рублей.
Злоумышленника признали виновным и приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком в два года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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