Четыре человека пострадали при столкновении «Рено» и «Шевроле» в Рыбновском районе

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Фото: УМВД по Рязанской области
Ночью в понедельник, 18 ноября, в Рыбновском районе произошло ДТП. Примерно в 1:20 на 9-м километре дороги «Рыбное — Константиново» столкнулись Renault Logan и Chevrolet Lacetti, сообщила
По предварительной информации, 38-летний рязанец на Renault выезжал со второстепенной дороги, не уступил и врезался в Chevrolet под управлением 27-летнего жителя области.
В результате травмы получили оба водителя, а также две пассажирки Renault в возрасте 28 и 46 лет. Пострадавшим оказали медпомощь.
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