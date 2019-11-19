Более 500 иностранных студентов стали участниками интернационального фестиваля в Рязани

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Во вторник, 19 ноября, в Рязанском дворце молодежи прошел интернациональный фестиваль песни и танца народов мира «Соцветие». Он объединил более 500 иностранных студентов вузов и колледжей области, а также представителей национальных общин.
От лица регионального минобразования присутствующих приветствовал Вячеслав Данченко. Он отметил, что притяжение культурных идей — это цемент нашего общества.
В главном холле РДМ участники и гости фестиваля могли познакомиться с обычаями народов мира, попробовать блюда национальной кухни, приготовленные участниками фестиваля, поиграть в интеллектуальную игру «Узнаем Среднюю Азию».
После этого студенческие коллективы выступили с концертом. Всем представителям делегаций иностранных государств вручили дипломы фестиваля.
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