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Автоинспекторы ответили на критику шумовой разметки у Полян. Начальник отделения дорожного надзора рязанского УГИБДД Василий Дягилев назвал жалобы водителей необоснованными.
«Шумовые полосы сделаны по ГОСТУ, даже мы их чуть-чуть занизили, — пояснил он в эфире областного радио. — Подразумевались два с половиной сантиметра, мы их занизили на полсантиметра, оставили два сантиметра».
Дягилев напомнил, что на участке скорость ограничена до 50 километров в час.
«Эти шумовые полосы были нанесены, чтобы побудить участников дорожного движения снизить скорость до 50 километров в час», — добаивл он.
Напоним, шумовую разметку на перекрестке между Полянами и поселкам Варские
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