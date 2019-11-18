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15:11, 18 ноября 2019 280
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За выходные на рязанских ярмарках продали 11 тонн мяса и 15 тонн молока

За выходные на рязанских ярмарках продали 11 тонн мяса и 15 тонн молока

За минувшие выходные на рязанских ярмарках продали 11 тонн мяса и 15 тонн молока. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В субботу, 16 ноября, на 359 местах работали 227 производителей.

Всего продали 11 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15 тонн молока и молочных продуктов, 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 3,5 тонны живой рыбы, 13 тонн картофеля, 5 тонн овощей, 9 тонн груш и яблок, 0,7 тонны меда.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 23 ноября в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».

Ежедневно местные производители продают продукцию на рязанских площадках, одна из наиболее крупных расположена в Торговом городке.


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