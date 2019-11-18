За выходные на рязанских ярмарках продали 11 тонн мяса и 15 тонн молока

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За минувшие выходные на рязанских ярмарках продали 11 тонн мяса и 15 тонн молока. Об этом сообщил
В субботу, 16 ноября, на 359 местах работали 227 производителей.
Всего продали 11 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15 тонн молока и молочных продуктов, 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 3,5 тонны живой рыбы, 13 тонн картофеля, 5 тонн овощей, 9 тонн груш и яблок, 0,7 тонны меда.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 23 ноября в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».
Ежедневно местные производители продают продукцию на рязанских площадках, одна из наиболее крупных расположена в Торговом городке.
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