За неделю в Рязанской области потушили 42 пожара

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
За неделю, с 11 по 17 ноября, в Рязанской области потушили 42 пожара, из них 23 загорание травы и мусора. Об этом сообщила
В результате происшествий огонь уничтожил и повредил 18 зданий и пять машин. Погибших и пострадавших нет.
На водоемах происшествий не зарегистрировали.
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