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15:17, 18 ноября 2019 340
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За неделю в Рязани заделали ямы на 18 участках дорог

За неделю в Рязани заделали ямы на 18 участках дорог

Фото: Администрация Рязани

За неделю, с 11 по 18 ноября, в Рязани заделали ямы на 18 участках дорог. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Общая площадь ремонта составила порядка 800 квадратных метров. Работы выполнили на участках улиц Чернышевского, Полетаева, Крупской, Станкозаводской, Спортивной, Котовской, Корнилова, профессора Никулина, Гоголя, Островского, Рязанской, площадь Попова, на перекрестке улиц Солнечной и Каширина, от улиув Черновицкой до Новорязанской ТЭЦ, от трассы М5 до РНПК, от Ряжского шоссе до Новорязанской ТЭЦ, Михайловское шоссе.

Всего с начала года ремонт провели на 197 улицах.


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