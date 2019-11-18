Вжух и… Из VIP-зала кафе в Ермиши украли четыре бутылки водки

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 17 ноября, из VIP-зала кафе «Ночное» в Ермиши украли четыре бутылки водки. Об этом
Буфетчица кафе Татьяна Зиновеева рассказала, что закрыла бар в 5:00. Разбитое окно в 9:00 заметил кочегар.
«Видимо, молодой человек думал, что кафе еще работает. А когда увидел замок, решил не отступать», — предположила Зиновеева.
Подозреваемого нашли по камерам видеонаблюдения. Мужчина вернул одну бутылку водки.
На него завели уголовное дело.
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