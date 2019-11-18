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Воронежскому пенсионеру вынесли приговор за убийство знакомого вилкой и ножом. Об этом
Вечером 1 марта пьяный 65-летний мужчина множество раз ударил приятеля вилкой и ножом в голову, тело и конечности. 58-летний пострадавший умер на месте.
Пенсионер признал вину. Его приговорили к восьми годам колонии по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
Приговор вступил в законную силу.
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