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10:51, 18 ноября 2019 484
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Во вторник шесть рязанских улиц останутся без света

Во вторник шесть рязанских улиц останутся без света

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 19 ноября, шесть рязанских улиц останутся без света, сообщил сайт горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 отключат электроэнергию по следующим адресам:

  • улица 8-й район, дома с 69 по 76, с 102 по 116, с 126 по 159, с 161 по 169, 172, с 175 по 179, 180, 181, 188б;
  • улица 7-й район, дома с 6 по 64;
  • улица Скоморошинская, дома 1, 2, 6, 9;
  • улица Рабочих, дома с 1 по 11, с 17 по 21, 27, 29;
  • площадь Свободы, дом 14;
  • улица Свободы, дом 24а.

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