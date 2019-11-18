Во вторник шесть рязанских улиц останутся без света

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 19 ноября, шесть рязанских улиц останутся без света, сообщил
Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 отключат электроэнергию по следующим адресам:
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.