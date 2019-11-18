В воскресенье рязанские магазины продавали алкоголь, несмотря на запрет

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В воскресенье, 17 ноября, рязанская полиция пресекла 24 нарушения запрета продажи алкоголя. Об этом сообщила
Всего нарушения пресекли в Рязанском, Рыбновском, Касимовском, Скопинском, Александро-Невском, Спасском, Кораблинском и Шацком районах. Из 24 нарушений 16 зафиксировали в Рязани.
Нарушителям грозят административные штрафы в размере от 20 до 40 тысяч рублей.
Отметим, что в воскресенье, 17 ноября, алкоголь нельзя было продавать из-за международного дня студентов.
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