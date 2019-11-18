В Воронежской области «Лада» насмерть сбила пенсионерку

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В воскресенье, 17 ноября, В поселке Каменка Воронежской области Lada Granta насмерть сбила пенсионерку, сообщила
ДТП произошло на улице Полевой примерно в 7:50.
21-летний местный житель за рулем легковушки наехал на 77-летнюю женщину.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Водитель получил повреждения, его доставили в больницу.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.