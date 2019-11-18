В Воронеже на пожаре спасли 98-летнюю пенсионерку

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В Коминтерновском районе Воронежа на пожаре спасли 98-летнюю пенсионерку, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:29 в воскресенье, 17 ноября. Пожар потушили около 20:00.
Огонь повредил частный дом размером 20×10 метров. Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу.
С огнем боролись восемь спасателей. Причины возгорания уточняются.
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