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15:05, 18 ноября 2019 86
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В Воронеже четверо мужчин ограбили скейтбордиста

В Воронеже четверо мужчин ограбили скейтбордиста

Фото: Pixabay.com

В Воронеже четверо мужчин ограбили подростка на скейтборде. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ночь на воскресенье, 17 ноября, двое молодых горожан катались на скейтбордах на проспекте Революции. К ним подошли четверо мужчин и попросили сигареты, а затем потребовали деньги. Один из скейтбордистов убежал, у второго злоумышленники отобрали рюкзак с документами и картой, с которой сняли две тысячи рублей.

Юноша сразу же обратился в полицию. Оперативники за час нашли 28-летнего подозреваемого. Его задержали.

В течение дня задержали еще троих злоумышленников. Похищенное изъяли.

На четверых воронежцев возрасте от 17 до 28 лет завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК («Разбой»). Им грозит до десяти лет тюрьмы.


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