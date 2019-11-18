В Воронеже четверо мужчин ограбили скейтбордиста

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Фото: Pixabay.com
В Воронеже четверо мужчин ограбили подростка на скейтборде. Об этом
В ночь на воскресенье, 17 ноября, двое молодых горожан катались на скейтбордах на проспекте Революции. К ним подошли четверо мужчин и попросили сигареты, а затем потребовали деньги. Один из скейтбордистов убежал, у второго злоумышленники отобрали рюкзак с документами и картой, с которой сняли две тысячи рублей.
Юноша сразу же обратился в полицию. Оперативники за час нашли 28-летнего подозреваемого. Его задержали.
В течение дня задержали еще троих злоумышленников. Похищенное изъяли.
На четверых воронежцев возрасте от 17 до 28 лет завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК («Разбой»). Им грозит до десяти лет тюрьмы.
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