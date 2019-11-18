В Скопинском районе «Приора» и «Пежо» оказались в кювете после столкновения

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 15 ноября, на 90-м километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин» столкнулись Lada Priora и Peugeot Boxer. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 18-летняя местная жительница за рулем Lada не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с маршруткой под управлением 46-летнего рязанца.
От удара оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись. В результате ДТП 44-летняя пассажирка Peugeot получила травмы.
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