В Сасове автовоз с тремя микроавтобусами на прицепе чуть не съехал в реку

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 17 ноября, около 18 часов в Сасове автовоз Mercedes с тремя микроавтобусами Ford на прицепе не вписался в поворот и чуть не съехал в реку. Об этом пишет ИД «
Автовоз ехал из Нижнего Новгорода в сторону Шацка. 48-летний водитель не справился с управлением, из-за чего прицеп съехал с дороги, но не перевернулся. На место происшествия приехали горадминистрация и госавтоинспекция. Из Рязани приехала специальная техника.
Автовоз смог продолжить движение по маршруту.
Проезд через Сасово в данный момент затруднен, поскольку мост через реку Сасовка находится в аварийном состоянии и пропускает автомобили грузоподъемностью до 10 тонн.
Для проезда крупногабаритного транспорта можно проехать по улицам города.
Напомним, в декабре этого года
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