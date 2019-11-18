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16:47, 18 ноября 2019 376
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В Сараевском районе ищут сбившего столб водителя

В Сараевском районе ищут сбившего столб водителя

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Сараевском районе ищут сбившего столб водителя. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В пятницу, 15 ноября, примерно в 5:00 в Можарах неизвестная машина врезалась в опору линии электропередач и повалила ее. Судя по обломкам, это была Daewoo Nexia.

Водителю грозит ответственность за оставление места происшествия (плоть до лишения «прав»).

Очевидцев просят позвонить по телефону: 8 (49148) 3-19-72.


© RZN.info

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