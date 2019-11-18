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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Сараевском районе ищут сбившего столб водителя. Об этом сообщает издательство «
В пятницу, 15 ноября, примерно в 5:00 в Можарах неизвестная машина врезалась в опору линии электропередач и повалила ее. Судя по обломкам, это была Daewoo Nexia.
Водителю грозит ответственность за оставление места происшествия (плоть до лишения «прав»).
Очевидцев просят позвонить по телефону: 8 (49148) 3-19-72.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.