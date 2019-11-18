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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Утром в понедельник, 18 ноября, в Рыбном нашли труп мужчины. Об этом сообщила следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Гуреева.
Тело 29-летнего горожанина обнаружили в подъезде дома. По словам Гуреевой, накануне вечером мужчина пил спиртное.
После смерти рыбновца организовали доследственную проверку.
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