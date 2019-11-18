В рязанском минприроды подтвердили «наличие веществ с красным оттенком» в ручье на окраине города

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В министерстве природопользования Рязанской области подтвердили наличие в ручье Бобровка «наличие веществ с красным оттенком». Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос RZN.info.
Обследование акватории ручья провели в четверг, 14 ноября.
«Факт наличия в воде веществ с красным оттенком подтвердился», — говорится в тексте запроса.
В понедельник, 18 ноября, министерство планирует отобрать пробы воды в ручье, чтобы установить загрязнение.
По результатам примут соответствующее процессуальное решение.
Ранее в соцсети
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа своп-маркет в Воронеже приехала посол Швеции
|
cледующая новость →В «Рязаньэнерго» устроили экскурсию для студентов радиотехнического университета
Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.