В рязанском агроуниверситете устроили День открытых дверей

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В субботу, 16 ноября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева устроили День открытых дверей. Около 500 школьников из Рязанской области и Подмосковья встретили в студенческом дворце культуры.
Будущие абитуриенты пообщались со студенческим активом, посмотрели фильм к 70-летию вуза и ролики о студенческой жизни и встретились с ректором. Для них также организовали экскурсии по факультетам и музеям и концерт творческих студий.
Ректор университета Николай Бышов познакомил гостей с деканами факультетов, ответственным секретарем приемной комиссии и почетным гостем мероприятия, выпускником автодорожного факультета, заместителем генерального директора по кадрам и режиму ГК «Автоимпорт» Сергеем Рашенбуршевым.
Ректор рассказал о перспективах аграрного образования, динамике развития вуза и его достижениях. Он отметил, что специалистов готовят на на основе современной материально-технической базы, всем студентам дают место в в общежитиях и предоставляют возможность реализовывать творческий потенциал во дворце культуры.
«На сегодняшний день университет является кузницей кадров для реального сектора экономики региона, так как реализует широкий спектр направлений подготовки по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры», — отметили в пресс-службе вуза.
Сергей Рашенбуршев поделился с молодежью своими воспоминаниями о студенческих годах.
«Поступив на автодорожный факультет, я сделал осознанный выбор. Учиться было трудно, но интересно. Хочу сказать, что ни на секунду не пожалел, что поступил в этот вуз, — заявил он. — Университет дал мне очень многое и, самое главное, знания. Вклад вуза в мое профессиональное настоящее весьма существенный. Мне за диплом не стыдно!».
Ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Стародубова рассказала об условиях поступления и правилах приема в университет, количестве бюджетных мест, целевом наборе. Более подробную информацию о конкретных направлениях подготовки и специальностях школьники смогли получить во время экскурсий на факультетах от деканов.
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