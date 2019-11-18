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В понедельник, 18 ноября, в Рязани прошли пикеты против уничтожения троллейбуса. Соответствующие фото появились в соцсети.
«Жаль, что его все меньше, а маршруток и убогих красных автобусов все больше и больше. Мы против уничтожения рязанского троллейбуса», — написали авторы сообщения в группе «
Около рязанской мэрии также прошел одиночный пикет за отставку начальника управления транспорта администрации города Андрея Михно и и.о. директора УРТ Алексея Розвезева.
По мнению участника пикета, Михно и Розвезев пытаются развалить оставшееся в Рязани предприятие муниципального транспорта. Рязанец отметил, что это выражается в сокращении зарплат сотрудников.
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Напомним, работники УРТ
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