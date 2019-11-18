Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:34, 18 ноября 2019 292
 0    0

В Рязани продлили конкурс по формированию молодежной администрации города

В Рязани продлили конкурс по формированию молодежной администрации города

Фото: Администрация Рязани

Срок подачи документов по формированию молодежной администрации города продлили до 22 ноября 2019 года. Об этом сообщил сайт мэрии.

Молодежную администрацию сформируют из рязанцев в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающих, учащихся или работающих в городе.

Претендентам необходимо предоставить в управление образования и молодежной политики администрации города (улица Ленина, дом №45а, кабинет 203, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) документы, заявленные в положении о порядке проведения конкурса.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 25-41-92.

Положение о порядке проведения конкурса можно скачать по ссылке.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Рязанские полицейские почти год выясняют последствия аварии, в которой погибла 20-летняя девушка

Рязанские полицейские почти год выясняют последствия аварии, в которой погибла 20-летняя девушка

Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:22, 5 ноября 2019 5 586
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 35
14:23, 8 ноября 2019 3 966
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 3 932
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 11
8:09, 10 ноября 2019 2 172
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
11:28, 11 ноября 2019 2 249
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 12
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум