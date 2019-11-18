В Рязани продлили конкурс по формированию молодежной администрации города

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Фото: Администрация Рязани
Срок подачи документов по формированию молодежной администрации города продлили до 22 ноября 2019 года. Об этом сообщил
Молодежную администрацию сформируют из рязанцев в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающих, учащихся или работающих в городе.
Претендентам необходимо предоставить в управление образования и молодежной политики администрации города (улица Ленина, дом №45а, кабинет 203, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) документы, заявленные в положении о порядке проведения конкурса.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 25-41-92.
Положение о порядке проведения конкурса можно скачать по
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