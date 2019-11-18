В Рязани обсудили льготное кредитование предпринимателей

В пятницу, 15 ноября, в Рязани прошло обсуждение реализации программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5% в рамках профильного нацпроекта. В дискуссии участвовали представитель федеральной мониторинговой группы — первый вице-президент Всероссийской общественной организации «Опора России» Марина Блудян, зампред областного правительства Светлана Горячкина, председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин, бизнесмены.

Светлана Горячкина рассказала, что льготное кредитование и субсидирование под 8,5% входит в региональную программу по расширению доступа к финансовым ресурсам.

«Включить в эту программу региональные банки — это хорошее решение, так как местные банки лучше знают ситуацию, ближе располагаются и быстрее принимают решение», — отметила Горячкина.

По ее словам, самым активным банком по реализации программы кредитования под 8,5% в Рязанской области стал именно Прио-Внешторгбанк , который опередил крупные федеральные банки, представленные в регионе. «И это вполне объяснимо, — отметила Светлана Горячкина. — Коллеги из других областей тоже говорят, что самое активное кредитование идет со стороны региональных банков, потому что они лучше знают ситуацию на местах и зачастую гораздо быстрее принимают решение о кредитовании, что ценит бизнес».

Роман Ганишин рассказал, что Прио-Внешторгбанк заключил с субъектами малого и среднего предпринимательства 32 кредитных договора по льготной процентной ставке на сумму 590 миллионов рублей. Среди получателей кредита те, кто работает в сфере сельского хозяйства, строительства, культуры, спорта, здравоохранения и ряде других отраслей.

70% кредитов выдали в Рязанской области, остальные в Воронежской, где банк также представлен.

«Программа стала интересна как предпринимателям, так и банкам», — подытожил Ганишин.

В ходе дискуссии участники подняли несколько наиболее острых вопросов, которые возникают в ходе реализации программы. Так, например, многие отметили, что федеральные банки редко предлагают бизнесу воспользоваться кредитом с господдержкой. Первый вице-президент Всероссийской общественной организации «Опора России» Марина Блудян высказала общие ожидания предпринимательского сообщества о снижении действующей ставки. По ее мнению, она могла бы снизиться вслед за ключевой ставкой. Сами предприниматели также ждут расширение видов деятельности, для которых будет доступно кредитование по этой программе.

Светлана Горячкина подчеркнула, что группа мониторинга, побывавшая в Рязани, обозначит все поднятые в ходе обсуждения вопросы на федеральном уровне, чтобы бюджетные средства, направленные на поддержку МСП, работали более эффективно.