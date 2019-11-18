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14:45, 18 ноября 2019 101
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В Рязани нашли подоздрительную икру 1

В Рязани нашли подоздрительную икру

На рязанских прилавках начали появляться банки с подозрительной икрой, пишет ГТРК «Ока».

Журналисты рассказали, что на продукции указан производитель ООО «Русский деликатес». Завод, судя по информации на банке, находится в Камчатском крае. Однако в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства такого предприятия не числится, а по указанному адресу располагается жилой многоквартирный дом.

Один из уличных торговцев в разговоре со съемочной группой признался, что документов на точке нет, а купили продукцию на пятой базе.

Ровно год назад этот же продавец попадал в сюжет СМИ. Тогда специалисты Роспотребнадзора составили на предпринимателя протокол об административном правонарушении, а икру признали опасной для здоровья.


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