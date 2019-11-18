В Рязани нашли подоздрительную икру

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На рязанских прилавках начали появляться банки с подозрительной икрой, пишет ГТРК «
Журналисты рассказали, что на продукции указан производитель ООО «Русский деликатес». Завод, судя по информации на банке, находится в Камчатском крае. Однако в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства такого предприятия не числится, а по указанному адресу располагается жилой многоквартирный дом.
Один из уличных торговцев в разговоре со съемочной группой признался, что документов на точке нет, а купили продукцию на пятой базе.
Ровно год назад этот же продавец попадал в сюжет СМИ. Тогда специалисты Роспотребнадзора составили на предпринимателя протокол об административном правонарушении, а икру признали опасной для здоровья.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.