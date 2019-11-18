В Рязани четыре участка дорог приняли после капремонта

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Фото: Администрация Рязани
В понедельник, 18 ноября, в Рязани после капремонта приняли четыре участка дорог на улицах Садовой, Подгорной, Либкнехта и Грибоедова. Об этом сообщил
Дороги отремонтировали в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На улице Садовой на участке в 328 метров заменили асфальт, бортовой камень, отремонтировали покрытие на съездах, тротуар, установили искусственные неровности, нанесли разметку, заменили дорожные знаки.
Ремонт автомобильной дороги по улице Подгорной выполнили на участке общей протяженностью свыше километра. Там заменили асфальт, отремонтировали тротуар, установлен бортовой камень, на пешеходном переходе к школе №8 и на кругу у перехода к церкви «Вознесения Господня» установили искусственные неровности, обустроили пешеходные ограждения отремонтировали съезды, подняли люки колодцев, нанесли разметку.
На улице Либкнехта завершили капремонт дороги на участке в 309 метров. Там отремонтировали проезжей части, установили бортовой камня, отремонтировали тротуар, промыли стоки ливневой канализации, обустроили дорогу.
На улице Подгорной на участке 1,2 километра отремонтировали проезжую часть и тротуар, обустроили бортовой камень, установили пешеходные ограждения, нанесли разметку и заменили дорожные знаки, отремонтировали покрытия на подходах, выровняли люков колодцев.
Представители управления благоустройства отметили ряд незначительных недочетов. Подрядчик заверил, что в течение недели недостатки будут устранены.
Напомним, всего в этом году в Рязани
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