В «Рязаньэнерго» устроили экскурсию для студентов радиотехнического университета

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Студенты 3 курса Рязанского государственного радиотехнического университета, обучающиеся по профильному направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника», посетили подстанцию (ПС) 110 кВ «Рязань» и Центр управления сетями (ЦУС) «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».
На ПС 110 кВ «Рязань» студентам показали оборудование энергообъекта, рассказали об основных характеристиках силовых трансформаторов, принципах работы устройств релейной защиты, автоматики и выключателей. В Центре управления сетями молодые люди узнали об истории развития оперативно-диспетчерского управления, познакомились с производственными процессами, которыми управляют диспетчеры сегодня, посмотрели схему электрических сетей «Рязаньэнерго».
Экскурсия на энергобъекты стала завершающим мероприятием в рамках информационного курса «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе», состоящего из 9 лекций, которые специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» прочитали для учащихся радиотехнического университета. Одна из тем курса — создание единых центров управления сетями (ЕЦУС). На данный момент «Рязаньэнерго» вступает в активную фазу реализации плана мероприятий по формированию единой системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетями, и студентам представилась возможность подробнее узнать об этом ключевом проекте предприятия на ближайший год.
«Уверен, что набираться знаний лучше всего непосредственно на действующих энергообъектах. Кроме того, для нас подобные мероприятия — это хорошая возможность определиться с будущим трудоустройством», — поделился студент 3 курса направления «Электроэнергетика и электротехника» радиотехнического университета Николай Гордиенко.
«В „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ придают большое значение профориентационной работе, — отметили в пресс-службе. — Студенты профильных образовательных учреждений региона имеют возможность посещать с экскурсиями энергообъекты, получать навыки работы в электроэнергетике в студенческих отрядах, проходить производственную практику на предприятии. Подобное взаимодействие с образовательными организациями помогает будущим энергетикам приобрести практический опыт, актуализировать полученные знания, способствует привлечению в отрасль талантливых, активных и перспективных кадров».
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