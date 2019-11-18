В России предложили сократить время продажи алкоголя

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ОНФ предложил правительству России сократить время продажи алкоголя на час. Инициативу уже направили в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства, пишут «
Согласно документу, продажу алкоголя предлагается запретить после 22:00 по местному времени. Идея направлена на достижение целей национального проекта «Демография».
По словам депутата Госдумы Николая Говорина, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час поможет снизить численность преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, и способствует уменьшению числа ДТП. Кроме того, россияне в целом станут меньше пить.
В Минздраве согласились, что такие ограничительные меры бывают эффективны.
В настоящее время субъекты имеют право устанавливать более жесткие требования, чем прописывает федеральный закон.
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