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19:46, 18 ноября 2019 268
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В Роспотребнадзоре отчитались о заболеваемости ОРВИ в Рязанской области

В Роспотребнадзоре отчитались о заболеваемости ОРВИ в Рязанской области

Уровень заболеваемости ОРВИ в Рязанской области соответствует сезонному уровню и ниже эпидемического порога на 17,3%. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Случаев гриппа не зарегистрировали.

В регионе продолжают делать прививки против гриппа.

«Уже вакцинировано 424145 человек, что составило 38,06% от общей численности населения», — отметили в сообщении.


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Розовые фламинго, парковки и тренажеры. Как отремонтировали дворы Рязани в 2019 году

В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.

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