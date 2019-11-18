В Роспотребнадзоре отчитались о заболеваемости ОРВИ в Рязанской области

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Уровень заболеваемости ОРВИ в Рязанской области соответствует сезонному уровню и ниже эпидемического порога на 17,3%. Об этом сообщил
Случаев гриппа не зарегистрировали.
В регионе продолжают делать прививки против гриппа.
«Уже вакцинировано 424145 человек, что составило 38,06% от общей численности населения», — отметили в сообщении.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.