В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -3 градусов

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В ночь на вторник, 19 ноября, в Рязанской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер днем северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем 0, +5.
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